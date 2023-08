‘Segurança Presente’ recupera em Paty do Alferes caminhão basculante roubado em Belford Roxo

Paty do Alferes – Uma guarnição do 10º Batalhão de Polícia Militar, em parceria com a equipe do ‘Segurança Presente’, recuperou nesta quarta-feira (30) um caminhão basculante M. Benz, de cor branca, roubada na terça-feira (29), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O veículo teria sido avistado por um sargento PM que estava de folga e notou que o caminhão tinha as mesmas características do que estava sendo procurado por roubo, mas com um detalhe: a placa estava diferente.

O M.Benz foi encontrado pela Polícia próximo a uma oficina mecânica no bairro Pedras Ruivas.

No local estava o representante da empresa à qual o caminhão pertenceria, com o documento do veículo em mãos. Após consultas ao sistema da PM, constatou-se que o veículo estava com a placa adulterada e era o mesmo roubado em Belford Roxo no dia anterior. O representante foi à 96ª Delegacia de Polícia (Paty do Alferes) registrar a ocorrência e recuperar o veículo.