Segurança: Rodrigo Drable e Polícia Militar lançam programa Bairro Presente - Diário do Vale

Barra Mansa – Em evento na Fazenda da Posse, na manhã desta segunda-feira (13), o prefeito Rodrigo Drable recebeu autoridades da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para o lançamento de uma base do programa Bairro Presente. Com foco no aumento da segurança dos moradores, a ação, coordenada pela Secretaria de Estado de Polícia Militar, é uma estratégia de gestão em segurança pública voltada para a redução da criminalidade, violência e perturbação da ordem pública. O trabalho é orientado por ações de prevenção ao crime através da ampliação da participação integrada e colaborativa, potencializando a capacidade de prevenção e solução de problemas locais. Barra Mansa recebeu três viaturas do programa, além de quatro que foram reformadas em parceria com o Governo do Estado. O programa vai contar com a atuação direta de dez policiais militares.

Para marcar o lançamento em Barra Mansa, estiveram presentes o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, o comandante do 28° BPM, coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva, e o comandante do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Renato Assis Ferreira. Também marcaram presença a vice-prefeita Fátima Lima; secretários municipais; o deputado estadual, Munir Neto; o presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares; vereadores; a comandante do 7º Grupamento de Bombeiros Militar, tenente coronel Daniele Bonfim; o comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente; o presidente do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), Luiz Claudio Almeida Magalhães; representantes da CDL, da Aciap e do Sicomércio; além de alunos do Centro Educacional Integrado Vieira da Silva e da Escola Municipal Vila Elmira.

Rodrigo Drable comemorou a conquista, que considera extremamente relevante para o futuro de Barra Mansa.

– Isso é resultado do empenho de todos nós. Ganhamos hoje sete viaturas e um efetivo novo em um momento em que nós sabemos que é crescente o consumo de drogas e o aumento de furtos por parte dos usuários. Vamos entrar em breve no período de Natal e os atos de subtração costumam aumentar, então, a gente sabe a importância que essa ação vai ter. Eu agradeço à Polícia Militar do Estado por sua solicitude e apoio. Meu muito obrigado a todos que estão aqui hoje – declarou o prefeito.

O secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, enfatizou a importância de realizar o trabalho de forma conjunta com a Prefeitura. “Eu sempre falo que a Polícia não pode fazer tudo sozinha. O futuro passa por uma integração da sociedade com todos os poderes e, dessa forma, nós vamos construir um futuro melhor. Precisamos passar por essa união e assim esperamos continuar. Tudo isso permitiu que tivéssemos os avanços que conseguimos nos últimos anos”, afirmou.

Já o comandante do 28° BPM, coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva, contou que a chegada do Bairro Presente a Barra Mansa representa um desafio e uma responsabilidade maior para a corporação. “Isso, consequentemente, exige entrega, resultado e aproximação da Polícia Militar com a sociedade e resultados quanto aos índices de criminalidade. Além das três viaturas do Bairro Presente, recebemos hoje mais quatro viaturas que foram reformadas pela Prefeitura. Aproveito para agradecer ao prefeito Rodrigo Drable, ao secretário de Governo, Furlani, e ao secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, que entenderam o nosso ponto, incorporaram a nossa necessidade e vêm trabalhando para essa entrega”, disse o comandante.