Seis suspeitos de homicídio e tráfico de drogas em Paraíba do Sul são transferidos para o Rio de Janeiro

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 17:41 horas

Paraíba do Sul – Seis pessoas, que estavam presas desde o fim de semana na cela provisória da 107ª DP (Paraíba do Sul), foram transferidas na terça-feira (16), para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. O grupo foi preso por policiais Civis e Militares, durante a Operação Jack Bauer, realizada no bairro Eldorado, em Paraíba do Sul.

Segundo os agentes, os seis suspeitos seriam integrantes de uma facção criminosa, responsáveis pelo o assassinato de Pedro Paulo Garcia, de 19 anos. O crime foi no dia 11 deste mês, em um terreno baldio no bairro Limoeiro, também em Paraíba do Sul.

Ainda de acordo com os policiais civis, a vítima foi morta porque quando era “vapor” da quadrilha dos suspeitos, Pedro Paulo fez dívida de drogas com eles.

– Três dos suspeitos foram presos por homicídio e os outros três, por tráfico de drogas. A vítima foi morta durante uma emboscada que armaram para ele. O jovem tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, mas, ultimamente, ele tentava se reerguer. Tinha abandonado a criminalidade e estava trabalhando em reforma de estofados – disse um inspetor da 107ª DP ( Paraíba do Sul).

Durante a operação, que culminou na prisão de seis pessoas, os agentes aprenderam 2.790 trouxinhas de maconha, 956 pinos de cocaína, um tablete grande de maconha, dois revólveres, R$ 3,825 e 16 munições de calibre 38.