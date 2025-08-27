sexta-feira, 29 agosto 2025
Semop-VR prende motorista inabilitado flagrado em manobras perigosas

Suspeito de 22 anos já respondia pelo mesmo crime, ocorrido em 2024, e foi detido após colocar pedestres e motoristas em risco na Avenida Beira-Rio 

by alice couto

Foto: Divulgação – Semop/PMVR

Volta Redonda – Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em apoio a um policial militar, prenderam em flagrante um motorista de 22 anos na noite dessa terça-feira (26) em Volta Redonda. O jovem foi flagrado conduzindo um veículo sem habilitação e realizando manobras perigosas conhecidas como “cavalo de pau” na Avenida Beira-Rio, no bairro Aero Clube.

O motorista dirigia um VW Gol quando, por volta das 18h40, foi flagrado por um policial militar, que seguia numa motocicleta e na direção contrária da via, realizando uma manobra arriscada. A manobra ocorreu em local de grande movimento, colocando em risco pedestres e outros condutores que passavam. O PM fez a abordagem ao condutor, que assumiu ter dado um “cavalo de pau” e não ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante da situação, o policial solicitou o apoio do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e de agentes do Sistema Integrado de Operações de Segurança Pública para conduzir o suspeito até a Delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi autuado por falta de habilitação e direção perigosa.

Contra o mesmo motorista já havia sido registrado em 2024 uma ocorrência semelhante, também por participação em manobras perigosas em via pública. Devido à reincidência, o suspeito foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, elogiou a atuação integrada entre as forças de segurança. Segundo ele, a união de esforços tem sido essencial para coibir infrações que colocam a segurança da população de Volta Redonda em risco.

“Não vamos tolerar comportamentos que ameacem a segurança nas ruas de Volta Redonda, e temos sido implacáveis com esse comportamento. Esse tipo de conduta imprudente não só coloca em risco a vida de quem pratica, mas de terceiros, podendo provocar acidentes graves e resultados irreversíveis. As forças de segurança vão continuar atuando de forma firme e responsável para evitar tragédias e salvar vidas”, afirmou Coronel Henrique.

O secretário também reforçou a importância das denúncias.

“Mesmo que o crime de trânsito não seja flagrado, as pessoas devem denunciar para que os responsáveis sejam punidos. Informações como local, horário, modelo e cor do veículo ajudam nas investigações. Qualquer denúncia pode ser feita pelos telefones 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) ou pelo WhatsApp (24) 3339-2462. O anonimato é garantido”, concluiu.

 

