Sepultado corpo de homem que foi atropelado pelo próprio carro

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 16:14 horas

Volta Redonda – O corpo de Jovani da Silva Lúcio, de 53 anos, foi sepultado às 11 horas, desta sexta-feira (18), no Cemitério Portal da Saudade. Ele morreu no dia anterior, após ser atropelado pela própria caminhonete.

Segundo testemunhas, a vítima saiu do veículo para ajudar uma vizinha, foi quando a caminhonete desceu a Rua Esperança, no Morro da Cavina, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Jovani morreu no local onde foi atropelado.