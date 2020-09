Sepultado corpo de mulher que foi queimada pelo namorado em Resende

Matéria publicada em 19 de setembro de 2020, 15:32 horas

Resende – O corpo de Nayaracy Braga Oliveira, de 29 anos, foi sepultado na manhã deste sábado, num cemitério , em Resende. Ela estava internada desde o dia 15 de agosto deste ano, no Hospital Pedro II, no Rio. Ela foi queimada pelo namorado, na frente de dois filhos, na casa dela, na Cidade Alegria, também em Resende.

O suspeito foi preso no dia 21 de agosto. Ele está detido no Complexo Peniteciario de Gericinó, no Rio, à disposição da Justiça