Sepultado homem suspeito de trocar tiros com PMs em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2020, 19:00 horas

Volta Redonda – O corpo de um homem, de 27 anos, suspeito de trocar tiros com policiais militares, foi sepultado na tarde de quarta-feira, dia 9, no Cemitério Municipal de Volta Redonda, no bairro Retiro. Ele estava internado desde terça-feira, dia 8, no Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.

O tiroteio também foi na terça-feira, na Alameda 10, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. Segundo policiais militares, eles foram recebidos a tiros pelo suspeito e outro comparsa, que conseguiu escapar. Os agentes, foram ao local apurar denúncia de tráfico de drogas, e revidaram os disparados.

Na ocasião, os PMs apreenderam uma pistola, calibre 9 milímetros, entorpecentes, e carregadores, baterias de rádio, um celular e uma mochila.