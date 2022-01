Sepultado jovem morto em troca de tiros com PMs

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2022, 11:13 horas

Volta Redonda – O corpo de Matheus da Silva Pereira, de 19 anos, foi sepultado na tarde de domingo (23), no Cemitério Municipal do Retiro, em Volta Redonda. Ele morreu sábado durante uma troca de tiros com policiais militares.

O confronto armado foi na Rua Natal, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, também em Volta Redonda. Os PMs disseram que conduziam um menor de 17 anos para a viatura, que foi flagrado na localidade com um cigarro de maconha, quando Matheus atirou na direção deles. Os agentes revidaram os disparos.

Após o cessar fogo, os policiais fizeram uma varredura pelo local e encontraram o jovem ferido. Matheus morreu antes que os bombeiros chegassem para socorrê-lo para um hospital.

No local do tiroteio, os agentes encontraram uma pistola de calibre 9 milímetros. O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, vai mandar periciar a arma.