Servidor público suspeito de desviar R$ 200 mil da Prefeitura de Paraíba do Sul é transferido para o Rio

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 16:21 horas

Paraíba do Sul – O servidor público, de 25 anos, suspeito de desviar mais de R$ 200 mil em Paraíba do Sul, foi transferido nesta sexta-feira, dia 26, da cela provisória da 107ª DP (Paraíba do Sul), para o complexo penitenciário de Gerocionó, em Bangu, no Rio. Ele foi preso no dia anterior por policiais civis suspeito de desviar R$ 200 mil da Prefeitura de Paraíba do Sul, onde ele trabalhava no setor de arrecadação de tributos, principalmente o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

O suspeito foi preso por meio de mandado de prisão preventiva, durante a Operação “Sua Casa Minha Vida”. Segundo um inspetor da 107ª DP (Paraíba do Sul), o nome da operação é uma referência ao fato de que o servidor se valia do pagamento de impostos de terceiros para obter ganhos pessoais indevidos.

A delegada titular da 107ª DP, Cláudia Barry Abbud, indiciou o funcionário público nos crimes de peculato, corrupção ativa e excesso de exação.

O servidor foi preso em um apartamento de luxo, na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Palhas, em Paraíba do Sul. No local, foi apreendido ainda um veículo Hyundai Veloster e aparelhos eletrônicos de alto valor financeiro.

– O servidor tinha um alto padrão de vida, incompatível com o salario mensal de R$ 1.800 que recebia como funcionário público – disse a delegada.

A investida teve a participação dos agentes do Serviço Reservado do 38º Batalhão da PM.

Investigação

As investigações policiais foram iniciadas no começo deste mês e a Prefeitura de Paraíba do Sul chegou a afastar o servidor suspeito. Os agentes da 107ª DP disseram que o investigado praticava os desvios de dinheiro sem nenhuma participação de outro funcionário público no esquema ilícito.

As apurações concluíram que o suspeito estava envolvido em várias fraudes. Uma delas está relacionada ao desvio de pagamentos do ITBI.

– Desde 2017, a prefeitura informatizou o sistema de arrecadação, não havendo qualquer hipótese de pagamentos em dinheiro aos funcionários do município, como ocorre em algumas cidades. Assim, atualmente, a única forma de quitação de impostos é através de uma guia com código de barras, que deve ser paga em instituições bancárias. O suspeito era responsável por operar esse novo sistema informatizado. Com o tempo, o suspeito desenvolveu um esquema de fraude: Ele gerava as guias de pagamento e, em seguida, simulando ser uma pessoa prestativa e solicita, dizia aos contribuintes que eles não precisavam se deslocar até ao banco, podendo realizar o pagamento diretamente com ele – explicou um dos policiais civis que participou da operação.

O servidor chegava, inclusive, a fornecer os números de suas contas pessoais para as transferências.

– Após isso, o suspeito usava seu acesso ao sistema para cancelar a guia de pagamento e depois, gerar uma certidão de quitação, que era entregue ao contribuinte. Ao operar dessa forma, ele fazia com que as dívidas deixassem de aparecer em qualquer consulta, dando a aparência de que os débitos haviam sido efetivamente quitados – completou o inspetor.

O policial explicou que o esquema foi descoberto no início de junho deste ano, após um contribuinte desconfiar da conduta do investigado, que ofereceu sua conta bancária pessoal para o recebimento do valor referente ao imposto. Além dessa prática criminosa, há indícios de que o suspeito realizava outras fraudes, as quais a Polícia Civil está investigando.

Segundo a delegada, há suspeita de que o servidor tenha atuado em conluio com corretores e agentes privados e contribuintes que também estão sendo investigados.