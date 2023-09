Sete pessoas são detidas com balão de 30 metros em Comendador Levy Gasparian

Agentes do Programa Operação Foco Divisas e policiais militares detiveram na manhã deste sábado (23) sete homens que estavam com um balão de aproximadamente 30 metros, uma bandeira de 40 metros e material de confecção. O flagrante aconteceu por volta das 9h15 na altura do KM 130 da Estrada União e Indústria – Fernandes Pinheiro, em Comendador Levy Gasparian.

A equipe da Operação Foco estava em deslocamento para o Batalhão da Polícia Militar de Três Rios quando flagrou os homens em uma área de mata tentando pegar o balão que estava caindo.

A abordagem contou com apoio da Polícia Militar. De acordo com os agentes, outras pessoas também estavam no local e conseguiram fugir.

A ocorrência foi registrada na 108 DP (Três Rios). Na delegacia a autoridade policial entendeu que não houve flagrante e liberou os homens após todos prestarem depoimentos.

A legislação brasileira proíbe a fabricação, venda, transporte e a soltura de balões. A manipulação é considerada crime ambiental. A prática pode causar danos irreparáveis a famílias e ao meio ambiente.