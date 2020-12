Síndico de condomínio nega crime ambiental

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2020, 17:03 horas

Angra dos Reis – O síndico do condomínio que foi alvo de denúncia de crime ambiental em Angra dos Reis, em contato com a reportagem do DIÁRIO DO VALE, negou que tenha cometido qualquer crime no local.

Ele afirmou que a obra executada no condomínio foi a reforma de uma ponte, e que não houve qualquer destruição de cobertura vegetal. Segundo ele, foi apenas a recomposição de uma parte do local que havia se degradado pela ação do tempo.

O síndico também declarou que a fotografia publicada na reportagem não foi tirada na área do condomínio: “suponho que tenha sido tirada em outro lugar e enviada por engano para o jornal”, disse, acrescentando que o empreendimento, que já existe há cerca de 50 anos, não tem e nunca teve árvores de grande porte.

Ainda de acordo com o síndico, a perícia realizada no condomínio descartou a existência de crime ambiental. Ele afirmou ainda que já compareceu à delegacia e prestou depoimento sobre o caso.