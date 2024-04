Sistema de Segurança de Volta Redonda apreende motos barulhentas; droga é encontrada com condutor

Volta Redonda – Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) em parceria com a guarda municipal, apreenderam neste final de semana, três motocicletas barulhentas (com o escapamento aberto) e deteve o condutor de uma delas que estava com uma pequena quantidade de maconha. Os casos aconteceram entre sábado (6) e domingo (7), nos bairros Água Limpa, São Luiz e Ponte Alta.

Na Ponte Alta, os agentes em patrulhamento pela Rua Dom Pedro II abordaram um homem de 37 anos em uma motocicleta XRE 300 vermelha com o escapamento modificado. O condutor estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida e o veículo não tinha retrovisores, os pneus estavam sem condições de rodagem, entre outras irregularidades.

Durante a abordagem, os agentes ainda encontraram pedaços de maconha com inscrições de uma facção criminosa com o condutor. Ele alegou que é usuário de drogas e que havia comprado a substância entorpecente para uso próprio. O suspeito foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para o registro da ocorrência.

Na Água Limpa, a motocicleta apreendida estava com o escapamento adulterado e os pneus em péssimo estado de conservação. Já no São Luiz, além do escapamento aberto, o condutor não era habilitado, entre outras irregularidades no veículo.

Em todas as situações, as motocicletas foram removidas ao depósito público municipal pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que as abordagens e patrulhamentos têm sido intensificados e os agentes estão nas ruas e atentos, mas frisou a importância da participação popular nas fiscalizações.

“Os policiais militares e os guardas municipais do Sistema Integrado de Segurança estão de parabéns pelos resultados. Motocicletas com essas características causam sérios problemas na perturbação do sossego e na maioria das vezes o condutor não é habilitado, além de outras irregularidades. Já retiramos centenas de motos com essas características das vias públicas e continuaremos, incansáveis, para retirarmos todas de circulação. Peço que a população também nos ajude, denunciando e participando da construção de uma cidade mais segura. O sucesso na segurança pública só acontece com a participação da sociedade”, disse Luiz Henrique.