Sistema Integrado de Segurança Pública prende suspeito de tráfico com arma em VR

Volta Redonda – Uma ação conjunta do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda resultou na prisão de um homem de 22 anos suspeito de tráfico de drogas, além da apreensão de drogas e uma arma de fogo, no bairro Água Limpa. A operação foi realizada no domingo (3) por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e agentes da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública).

Segundo os agentes, a prisão ocorreu após denúncias sobre movimentações suspeitas próximas ao campo de futebol do Coroados. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi detido. Com ele, foram encontrados dois pinos de cocaína e R\$ 20 em dinheiro.

Durante a abordagem, o homem revelou que havia mais entorpecentes e uma arma escondidos em sua residência. No local indicado, os policiais apreenderam 276 pinos de cocaína, 180,5 gramas de maconha, um revólver calibre .32 com numeração suprimida e cinco munições intactas.

O suspeito foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda, onde permanece preso pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da atuação integrada. “Temos obtido resultados contundentes com o Sistema Integrado de Segurança Pública. As equipes auxiliam as forças de segurança do município, otimizando recursos e ampliando a presença nas ruas. Esta foi uma ocorrência importante, com a apreensão de drogas e de uma arma, o que mostra que estamos atuando diretamente na prevenção de crimes violentos, como homicídios, roubos e tentativas de homicídio, além de um golpe no tráfico de entorpecentes. Parabenizo os nossos profissionais. Graças à atuação deles, temos conseguido reduzir os índices de criminalidade mês a mês, resgatando a confiança da população nas forças de segurança e aumentando a sensação de segurança em Volta Redonda”, afirmou o secretário.