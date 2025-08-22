Soldado da PM é morto a tiros em Barra Mansa

Barra Mansa – O soldado da Polícia Militar Felipe dos Santos Amaral, lotado no 28º BPM, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (21), na Vila Independência, em Barra Mansa

Segundo a corporação, o policial foi atingido por disparos de fuzil durante uma ocorrência. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, mas não resistiu aos ferimentos.

Amaral havia ingressado recentemente no Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 2ª Companhia, unidade de elite do batalhão, e estava no início da carreira na PM.

Natural de Volta Redonda, onde vivia no bairro Santo Agostinho, o soldado era recém-casado. Sua morte mobilizou familiares, colegas de farda e amigos, que lamentaram a perda nas redes sociais.