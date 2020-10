Soldado do Exército é preso com 280 sacolés de cocaína em Valença

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 17:05 horas

Valença – Um soldado do Exército brasileiro, de 20 anos, foi preso no domingo, dia 4, suspeito de tráfico de drogas, em Valença. Ele foi flagrado por policiais militares, com 280 sacolés de cocaína, que tinham a inscrição “CDA Rei do Pó”, e ainda R$ 25.

O flagrante foi na Rua Doutor Souza Nunes, no bairro Belo Horizonte. O jovem estava com uma mochila do Exército brasileiro, onde foram encontrados os entorpecentes, que estavam dentro de caixas de remédios.

Levado para a 91ª DP (Valença), o jovem informou que tinha deserdado do Exército. Ele foi indiciado por tráfico de drogas e transferido para a unidade militar, onde ele presta serviço, onde ficará custodiado.