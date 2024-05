Sul Fluminense: Presidente da Firjan se reúne com o comandante do 28º BPM

Nora reiterou ainda que a Firjan Sul Fluminense está de portas abertas para que o 28º BPM apresente suas ações ao conselho empresarial. A reunião também contou com a participação do empresário Marcos Aurélio Maximiano, diretor do sindicato Metalsul.

Durante a reunião, Nora ressaltou a importância desse alinhamento com a Polícia Militar para a segurança das operações industriais. “A indústria precisa dessa interlocução contínua com a Polícia Militar, pois temos nossos caminhões e cargas que transitam diariamente”, exemplificou.

Sul Fluminense – Na tarde desta sexta-feira (17), o presidente da Firjan Sul Fluminense, Henrique Nora Júnior, se reuniu com o novo comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel PM Moisés Pinheiro Sardemberg. O encontro aconteceu na representação regional da federação, em Volta Redonda, e teve como objetivo fortalecer o diálogo entre a segurança pública e o setor empresarial.