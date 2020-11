Suposto chefe do tráfico no Condado é preso pela PM em Paraty

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 11:39 horas

Angra dos Reis – Policiais militares do 33º BPM prenderam um homem, suspeito de chefiar o tráfico de drogas no Condado, em Paraty, na noite de quinta-feira, 26.

Segundo a PM, os agentes receberam informações do Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre um homem com tornozeleira eletrônica realizando tráfico de drogas na localidade. Após a denúncia, os militares se dirigiram ao município de Paraty, e encontraram o suspeito na Rua Romualdo Lino, portando uma mochila, que ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir, mas acabou capturado.

De acordo com os militares, o suspeito foi identificado como sendo o atual chefe do tráfico de drogas naquela localidade, oriundo do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Com ele foram apreendidas 25 pedras de crack, 11 frascos de loló, sete trouxinhas de maconha, três pinos de cocaína e dois sacos plásticos com 50 gramas de maconha. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 167ª DP (Paraty), onde foi preso e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

