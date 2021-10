Suposto estelionatário que aplicava ‘golpe do falso emprego’ é preso em Angra dos Reis

Matéria publicada em 19 de outubro de 2021, 15:25 horas

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, na segunda-feira (18), um homem pelo crime de tentativa de estelionato. Ele foi capturado na casa onde mora, após cruzamento de dados do Setor de Inteligência da unidade.

Segundo os agentes, o autor oferecia empregos e utilizava documentos das pessoas para obtenção de crédito pelo uso dos respectivos cartões, lesando as vítimas que não seriam empregadas. Na residência do acusado foram encontrados diversos cartões de crédito, além de cópias de identidades, comprovantes de residência e correspondências de terceiros. Ele se dizia advogado e detinha uma carteira de identidade com dados divergentes aos seus, documento que exibia sua própria fotografia, sobreposta à original.

– A investigação apontava que diversos cartões e documentos, de pessoas decentes, que apenas desejavam um emprego, estariam na casa, sendo utilizados de forma espúria pelo fraudador. No imóvel, os policiais civis também encontraram cópias de identidade, comprovantes de residência e correspondências de terceiros – disse Vilson.

Na delegacia, o criminoso confessou não ser advogado e estar tentando fazer uso do cartão de crédito alheio para realização de compras e contratação de serviços de interesse próprio.

– Ele (suspeito) confessou que não era advogado e que estava tentando fazer usos do cartão de crédito alheio para realização de compras e contratação de serviços de seu interesse – explicou o delegado.