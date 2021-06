Suposto gerente do tráfico e homicida é preso com uniforme semelhante ao do Bope

Matéria publicada em 30 de junho de 2021, 17:12 horas

Barra Mansa – Uma denúncia anônima feita ao Disque Denúncia do 28º Batalhão da PM (08000-260-667), resultou na prisão de um dos gerentes do tráfico de drogas no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, e no Roma, em Volta Redonda. Além disso, segundo os policias, o suspeito seria mentor de vários homicídios praticados nas duas cidades.

A ação foi na terça-feira, dia 29, na Rua José Fagundes Filho, entre os bairros Ano Bom e Getúlio Vargas, em Barra Mansa. Com o suspeito, os agentes apreenderam um conjunto camuflado completo, semelhante ao que os agentes do Batalhão Especial de Operações (Bope) usam. A roupa é mais conhecida como “Guilier”, usada para se camuflar em ambiente de mata fechada.

Também foi apreendido um par de luvas táticas, celular e um Vectra preto. O suspeito e seus comparsas abandonaram o carro, quando observaram a aproximação da viatura da PM. O grupo de criminosos correu para uma área de mata, onde o suspeito foi abordado e encontrado o material apreendido. Os outros bandidos conseguiram escapar.

A informação da denúncia era de que o grupo foi ao Getúlio Vargas, onde pretendiam praticar um homicídio, que não ocorreu devido à intervenção policial.