Supostos gerente e ‘olheiro’ do tráfico são presos em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de maio de 2021, 16:48 horas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Edézio Ramos, prenderam nesta segunda-feira (24), dois homens suspeitos de tráfico de drogas, em Volta Redonda. O policial disse que a dupla foi presa no bairro Dom Bosco. Um era gerente do tráfico e outro “olheiro” do ponto de venda de entorpecentes da localidade.

Com o suposto gerente foi apreendida uma pistola calibre .40 com kit rajada, uma pequena quantidade de maconha e R$ 400. Já com o “vapor” foram encontrados quatro rádios e uma balança de precisão.

Qualquer denúncia sobre atos criminosos pode ser feita por meio dos telefones: 2253-1177 ou 0300-253-1177. WhatSapp da 93ª DP(24) 99924-2496. O anonimato do informante é garantido.