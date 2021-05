Supostos integrantes de quadrilha que furtava estabelecimentos comerciais do Sul Fluminense são presos na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 20 de maio de 2021, 14:37 horas

Piraí – Uma ação conjunta entre policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) e policiais rodoviários federias, prendeu três homens e uma mulher na noite de quarta-feira, dia 19, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em furtos, principalmente a joalherias. Eles estavam em um Fiat Uno Attractive, placa do Rio de Janeiro, que foi interceptado pelos agentes na Via Dutra, Km 227, em Piraí.

Policiais tinham a informação de que o veículo era utilizado pelos suspeitos em vários furtos a joalherias e outros estabelecimentos comerciais do Sul Fluminense. Com eles foram apreendidos quatro notebooks que estavam no banco traseiro do veículo. Nenhum dos ocupantes conseguiu explicar a origem dos computadores.

Segundo os agentes, os aparelhos foram furtados pela quadrilha. Os suspeitos foram levados para a 94ª DP (Piraí) para os procedimentos cabíveis.