Supostos traficantes abandonam drogas após trocarem tiros com PMs no bairro Santo Agostinho

Matéria publicada em 29 de junho de 2021, 18:13 horas

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão da PM foram recebidos a tiros por supostos traficantes, nesta terça-feira, dia 29, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Os agentes revidaram os disparos.

Ninguém ficou ferido ou foi preso. Os suspeitos abandonaram no local do tiroteio, 318 pinos de cocaína, 27 pedaços de maconha e 35 pedras de crack.

Os PMs encontraram ainda, nove cartuchos deflagrados de pistola, calibre 9 milímetros, e outros cinco cartuchos intactos. O material foi recolhido e levado para a Delegacia de Volta Redonda.

Resende

Policiais do 37º Batalhão da PM também fizeram apreensão de drogas, em Resende. A investida policial foi na segunda-feira, dia 28, na Rua 3, Baixada da Olaria.

No local foram apreendidos 65 pedras de crack, 57 pinos de cocaína, 55 trouxinhas de maconha, 27 munições de pistola de calibre 9 milímetros, sete munições de calibre 45 milímetros, um carregador e uma balança. A ocorrência da PM foi registrada na Delegacia de Resende.