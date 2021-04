Supostos traficantes escapam de cerco da PM após pularem telhado de casa no Vale Verde

Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 17:12 horas

Volta Redonda – Policiais militares apreenderam na segunda-feira, dia 19, drogas na Rua da Jaqueira, no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. Os agentes ao chegarem ao local, se depararam com homens saindo de uma casa e pulando no telhado de um imóvel ao lado, para escapar.

Os PMs foram a residência vizinha, onde os desconhecidos abandonaram 464 pinos de cocaína, um pote contendo a mesma droga, material para embalar drogas, dois celulares, mil pinos plásticos vazios, e etiquetas que são colocadas em embalagens de entorpecentes. Eles conseguiram fugir.

No entanto, uma menor de 17 anos, companheira de um dos suspeitos que conseguiu fugir, foi levada, acompanhada de sua mãe, para prestar esclarecimentos na Delegacia de Volta Redonda, onde o material encontrado pelos PMs, ficou apreendido.