Suspeita de furtar picanha, contra filé e energético em supermercado é presa em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 20:38 horas

Barra Mansa – Uma mulher foi presa por policiais militares na tarde desta quarta-feira (20), suspeita de furtar oito peças de picanha, duas peças de contra filé e seis latas de energético dentro de um supermercado localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro de Barra Mansa.

Segundo a PM, os agentes foram ao local e fizeram contato com um funcionário, que informou que a suspeita havia sido flagrada furtando a mercadoria dentro do estabelecimento. Após o flagrante, a mulher foi encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa), para que a ocorrência fosse registrada, sendo autuada no Art. 155 do Código Penal.