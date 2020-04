Suspeita de tráfico de drogas é presa em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de abril de 2020, 10:41 horas

Volta Redonda – Uma mulher, suspeita de tráfico de drogas, foi presa por policiais do 28º BPM no sábado (04), na Rua Andrelândia, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. Além da prisão, 42 pinos de cocaína, 75 trouxinhas de maconha, 11 frascos de loló e dois celulares foram apreendidos.

Segundo a PM, o flagrante aconteceu após denúncia anônima. A PM afirma que a suspeita foi encontrada com todo o material, após cerco na localidade. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).