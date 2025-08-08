Suspeita é presa após cometer ofensas racistas contra funcionária da UPA em BM

Barra Mansa – Uma mulher de 63 anos foi presa na quinta-feira (7) suspeita de cometer crime de injúria racial contra uma técnica de enfermagem que trabalhava na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Centro de Barra Mansa. A Guarda Municipal foi acionada pela unidade de saúde e conduziu a vítima e a suspeita à 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

A suspeita estava acompanhando uma paciente internada na Sala Amarela, local destinado ao repouso dos pacientes, quando foi advertida por uma supervisora para diminuir o volume do som do celular. Em seguida, dirigiu-se à profissional de saúde com palavras de cunho racista, presenciadas por outra enfermeira que estava no local.

Após ouvir as partes e testemunhas, a autoridade policial determinou a prisão da mulher, que permanece à disposição da Justiça.