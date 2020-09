Suspeitas de tráfico são detidas em Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de setembro de 2020, 09:27 horas

Dupla foi flagrada com material do tráfico na manhã desta segunda-feira, dia 01, na Rua Eduardo Junqueira, no Centro; agentes da Polícia Civil cumpriam mandado de busca e apreensão

Barra Mansa – Duas mulheres, que não tiveram suas idades divulgadas, foram detidas por policiais civis na manhã desta terça-feira, dia 01, no Centro de Barra Mansa, por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com agentes da unidade, coordenados pelo delegado titular, Ronaldo Aparecido de Brito, as suspeitas foram flagradas com 3 rádios comunicadores, uma balança, material de endolação e alguns pinos de cocaína, na Rua Eduardo Junqueira, enquanto os policiais cumpriam mandado de busca e apreensão na localidade.

Segundo a Polícia Civil, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no bairro Vila Elmira.

As suspeitas detidas durante esta manhã, no Centro, foram encaminhadas para a 90ª DP (Barra Mansa). Uma permanece presa e a outra, apreendida, por ser menor de idade. A ocorrência está em andamento.