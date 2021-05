Suspeito com tornozeleira eletrônica é preso com drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de maio de 2021, 18:51 horas

Volta Redonda – Um homem foi preso nesta sexta-feira, dia 7, suspeito de tráfico de drogas, em Volta Redonda. Ele, que estava com uma tornozeleira eletrônica, foi flagrado por policiais militares, com 30 trouxinhas de maconha, 37 cigarros da mesma droga e 30 pinos de cocaína, na Rua 3-B, no Ilha Parque.

Os entorpecentes estavam em uma sacola plástica. O suspeito não reagiu a abordagem policial e foi levado para Delegacia de Volta Redonda.