Suspeito de agredir ex e descumprir medida protetiva é preso em Pinheiral

Pinheiral – Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (28), suspeito de agredir a ex-companheira, de 21 anos, que possuía uma medida protetiva vigente, no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral.

A vítima acionou a Patrulha Maria da Penha, do 28º Batalhão de Polícia Militar, relatando estar sendo agredida no momento da ligação. Os agentes permaneceram em contato até chegarem ao endereço, onde detiveram o acusado.

O homem foi conduzido à 101ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por descumprimento de medida protetiva. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.