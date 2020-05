Suspeito de ameaçar companheira com faca fica preso por não pagar fiança

Matéria publicada em 13 de maio de 2020, 18:26 horas

Volta Redonda – O homem que ameaçou com uma faca a companheira, na terça-feira (12), continua preso. A delegada Waleska dos Santos Garcez, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, disse que ele foi indiciado por ameaça, mas não teve dinheiro para pagar a fiança e responder pelo crime em liberdade.

A policial explicou que foi o pai da mulher que conseguiu tirar a faca das mãos do suspeito após entrar em luta corporal com ele.

O suspeito foi detido pelos agentes, no imóvel do casal no bairro Açude, em Volta Redonda.

A delegada disse ainda que o suspeito não tem passagens anteriores pela polícia.