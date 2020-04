Suspeito de arrombar e roubar dinheiro e produtos de loja é preso em Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 06:26 horas

Barra Mansa – Um homem, de 44 anos, foi preso por policiais do 28º BPM na madrugada desta quinta-feira, dia 23, suspeito de arrombar e roubar produtos e dinheiro de uma loja de perfumes na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa.

A PM fazia patrulhamento pelo Centro de Barra Mansa, quando recebeu informações sobre o crime. Após entrar em contato com um funcionário de uma empresa de segurança, que passou as características do suspeito aos agentes, a PM conseguiu abordá-lo próximo à uma loja de departamentos, alguns metros do estabelecimento roubado.

O suspeito foi encaminhado até a loja e confessou ter praticado o arrombamento pelo teto. A quantia de R$50,00, além de um perfume, foram encontrados em posse do suspeito.

O gerente do estabelecimento foi ao local, mostrou as imagens do circuito interno aos agentes, comprovando a ação criminosa.

Todos foram encaminhados para a 90ª DP (Barra Mansa). A testemunha foi ouvida e liberada. O suspeito permaneceu preso.