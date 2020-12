Suspeito de assalto é detido por guardas municipais no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2020, 12:08 horas

Homem, que não teve a idade divulgada, foi encaminhado para a 90ª DP

Barra Mansa – Um homem, que não teve a idade divulgada, foi detido por guardas municipais, na manhã deste sábado (19), no Centro de Barra Mansa, suspeito de assaltar uma mulher com arma branca e levar cerca de R$200,00 da vítima. Ele foi encaminhado para a 90ª DP (Barra Mansa), para prestar esclarecimentos.

De acordo com informações cedidas pela assessoria da prefeitura, dois guardas foram notificados pela vítima, após ela ter ido até uma base da Guarda Municipal, onde informou ter sido rendida pelo suspeito. Ela informou aos agentes ter tido cerca de R$200,00 levados e afirmou que reconheceria o suspeito se ele fosse encontrado.

Cientes da denúncia, os guardas percorreram as ruas da proximidade, onde uma equipe encontrou um homem que batia com as características do suspeito, no bairro Roberto Silveira. ”Ao ser revistado, foi encontrado a mesma quantia que havia sido levado da senhora. O dinheiro foi recuperado e devolvido à vítima”, disse a nota.