Suspeito de assassinar idoso no Vila Ursulino é preso

Barra Mansa – Agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) prenderam na manhã desta terça-feira (17) um homem de 28 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de Manoel Francisco Vilela de Oliveira, de 74 anos, no bairro Vila Ursulino. Conhecido como ‘Manoel da Mina’, o idoso foi morto próximo à sua residência no dia 10 deste mês.

A prisão do suspeito ocorreu no distrito de Floriano. Com ele também foram apreendidos materiais relacionados ao tráfico de drogas. Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça de Barra Mansa. O homem responderá por homicídio qualificado e, se condenado, pode cumprir até 30 anos de prisão.

A Polícia Civil segue investigando outras pessoas que podem ter relação com o crime.