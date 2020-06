Suspeito de chefiar tráfico é preso em Resende

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 15:18 horas

Resende – Policiais civis da 89ª DP (Resende), em conjunto com policiais militares, prenderam nesta segunda-feira (29), o chefe do tráfico do bairro Itapuca. Contra ele foi cumprido mandado de prisão por tráfico de drogas e homicídio.

De acordo com os agentes da unidade, o criminoso foi capturado na área rural de Resende. Durante a ação, outro homem também foi preso. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio.