Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 18:00 horas

Porto Real – O delegado titular da 100ª DP (Porto Real), Marcelo Nunes, disse nesta sexta-feira, dia 18, que um dos presos na operação do dia anterior, no bairro Freitas Soares, é um dos líderes do tráfico de drogas naquela localidade. O policial revelou ainda, que o suspeito tem diversas anotações criminais por tráfico, homicídio e por idealizar um motim recentemente na unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) de Volta Redonda.

A prisão do chefe da organização criminosa Comando Vermelho (CV), no Freitas Soares, contou com apoio da Polícia Militar. O suspeito comanda o tráfico junto com o irmão dele, que também foi preso na investida de quinta-feira, dia 17.

– Os dois irmãos foram localizados e presos em uma casa no bairro Freitas Soares, onde as polícias Civil e Militar, montaram um cerco. No local foram apreendidas mais de mil pedras de crack, balança de precisão, celulares, entre outros materiais usados pelo tráfico. Contra eles foram cumpridos mandados de prisão preventiva.

Os suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

A população de Porto Real e Quatis pode fornecer informações sobre atos criminosos, por meio do Disque Denúncia: (24) 3353-3341, (24) 3353-1594 ou (24) 3353-3343.