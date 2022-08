Suspeito de crime entra em luta corporal com delegado de Barra Mansa

Matéria publicada em 12 de agosto de 2022, 14:03 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 20 anos, entrou em luta corporal na quinta-feira (11), com delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Michel Floroschk, por resistir a prisão. Ele é suspeito de envolvimento no assassinato de um casal no dia 1º de maio deste ano, no bairro Cotiara.

Ele foi localizado pelo delegado e seus agentes no bairro Bom Pastor, onde onde os dois se enfrentaram. O suspeito foi dominado pelo delegado.

Ele quebrou o braço e foi levado para Santa Casa de Barra Mansa, onde foi submetido a uma cirurgia.

Já o delegado sofreu escoriações e teve o celular quebrado. Contra o jovem havia um mandado de prisão para ser cumprido.

Outros dois homens suspeitos de envolvimento no mesmo duplo homicídio foram presos no dia 3 deste mês também em Barra Mansa.