Suspeito de espancar companheira é preso em Valença

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 16:04 horas

Valença – Policiais civis da 91ª DP (Valença), coordenados pelo delegado titular Carlos César, cumpriram na quarta-feira, dia 19, um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de espancar e ameaçar a companheira. Ele foi localizado pelos agentes no bairro João Bonito, Loteamento Santa Lúcia, em Valença.

A investigação, que culminou com a prisão do homem, foi feita pela a equipe do Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAN), que funciona na 91ª DP.

O suspeito será encaminhado para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.