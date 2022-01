Matéria publicada em 22 de janeiro de 2022, 13:15 horas

Itatiaia – Policiais civis da 99ª DP (Itatiaia) transferiram, no sábado (21/01), para o sistema prisional, um homem suspeito de estupro de vulnerável. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva pendente.

Os agentes obtiveram informações dando conta que o criminoso teria voltado para sua antiga residência, no bairro de Penedo. Ele foi localizado e capturado no interior do imóvel.