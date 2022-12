Suspeito de furtar bicicleta é apreendido em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2022, 12:53 horas

Um suspeito de furtar uma bicicleta na última quinta-feira (29), em Valença, foi apreendido por agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar. O dono da Mountain Bike estava em um bar, na Rua Dr. Souza Nunes e quando deixou o local, percebeu que sua bicicleta havia sumido.

Segundo a PM, o suspeito do furto foi identificado através das câmeras de segurança do estabelecimento. Após buscas em sua residência, os agentes receberam uma denúncia anônima que informava sua localização. Ele foi encontrado no bairro João Dias, em posse da bicicleta.

O suspeito foi conduzido à delegacia e liberado e o veículo foi entregue ao dono.