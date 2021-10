Suspeito de gerenciar tráfico de drogas no Vale Verde é preso

Matéria publicada em 14 de outubro de 2021, 17:57 horas

Volta Redonda – Um homem suspeito de gerenciar o tráfico de drogas no Vale Verde, em Volta Redonda, foi preso por policiais militares. A ação foi realizada nesta quinta-feira, dia 14, no mesmo bairro, onde foi apreendida uma pistola, 11 munições, rádio, coldre e certa quantidade de drogas, que estavam para ser contabilizadas pelos policiais.

A investida foi realizada pelos agentes do Serviço Reservado (P2) e do Grupo de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia, do 28º Batalhão da PM. O suspeito e o material apreendido foram levados para a 93ªDP (Volta Redonda).