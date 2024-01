Suspeito de homicídio é preso com pistola e munições em Itatiaia

Itatiaia – Um jovem de 18 anos foi preso nesta quinta-feira (18) com uma pistola Glock calibre .380 e 30 munições de mesmo calibre no bairro Vila Flórida, em Itatiaia. Ele é suspeito de estar envolvido em um homicídio que aconteceu no dia 11 de janeiro, em Engenheiro Passos.

Também foram apreendidos durante a ação: dois carregadores, um rádio e uma gandola do Exército.

Os agentes da Polícia Militar, em operação conjunta com 99ª DP, foram até o endereço para cumprir um mandado de busca e apreensão. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o jovem junto com o material apreendido.

O suspeito foi levado à 99ª DP, onde a ocorrência está sendo registrada.