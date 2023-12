Suspeito de homicídio é preso com pistola, revólver e drogas no bairro Roselândia

Barra Mansa – Um jovem de 18 anos foi preso com armas e drogas no domingo (10) no bairro Roselândia, em Barra Mansa. Ele é suspeito de estar envolvido em um homicídio que aconteceu no dia 2 de dezembro deste ano, no mesmo bairro.

Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre .380, carregadores de calibre .380, 23 munições desse mesmo calibre, sete munições de calibre 38, 113 tabletes de maconha, uma balança e um rádio comunicador.

Os policiais foram até o endereço após receberem uma denúncia que o suspeito de estar envolvido no homicídio estaria escondendo armas e drogas no local. Os agentes entraram na casa com a permissão do proprietário e questionaram o jovem, que teria confirmado que os materiais ilícitos estariam escondidos no quarto e que eles pertenceriam a um dos chefes do tráfico.

O material apreendido e o suspeito foram levados para a 90ª DP, onde ele permaneceu preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.