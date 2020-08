Suspeito de homicídio é preso durante operação das polícias Civil e Militar em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 8 de agosto de 2020, 10:36 horas

Paraíba do Sul – Em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, foi preso um homem de 25 anos suspeito de homicídio em Paraíba do Sul. A vítima foi um jovem de 19 anos morto com vários tiros, no dia 11 de maio deste ano, em um terreno baldio perto de uma transportadora, no bairro Limoeiro.

A ação ocorrida na sexta-feira, dia 7, foi um desdobramento da Operação “Jack Bauer”, realizada no dia 14 de maio deste ano, e comandada pela delegada titular da 107ª DP (Paraíba do Sul), Claudia Nardy Abbud.

A investida teve como objetivo desarticular um grupo envolvido no assassinato do rapaz de 19 anos, ocorrido três dias antes.

Na operação de maio, três homens suspeito de envolvimento no crime foram presos, e mais duas outras, por suspeita de tráfico de drogas.

Na ocasião foram apreendidas com os suspeitos 2.790 mil buchas de maconha, 956 pinos de cocaína, R$ 3,8 mil, armas e munições.

– Nesta sexta-feira, dia 7, prenderam a pessoa que atirou no jovem de 19 anos, em maio passado, após um trabalho investigativo do setor de Inteligência da 107ª DP que durou dois meses. A Justiça, com atuação do Ministério Público, decretou mandado de prisão do suspeito, por solicitação da delegada – disse um inspetor, que participou da operação.

Ele informou ainda que esse foi o único homicídio ocorrido em Paraíba do Sul este ano e que está elucidativo com a prisão do homem de 25 anos.