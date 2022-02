Suspeito de homicídio é preso em Resende

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 17:23 horas

Resende – O suspeito de matar um jovem, de 23 anos, em setembro do ano passado, foi preso nesta quarta-feira, dia 09, no bairro Baixada da Olaria, em uma casa, que fica na Rua do Canal. O crime do qual é é acusado ocorreu em Itatiaia. Já havia um mandado de prisão expedido contra o homem, que foi levado para a Delegacia e responderá por homicídio qualificado.

O crime chocou os moradores de Itatiaia, pois a casa da vítima foi invadida pelo homem armado enquanto ele dormia. E mais: ele foi assassinado na frente do irmão que tentou defendê-lo.

A prisão do suspeito aconteceu graças ao trabalho do setor de inteligência da Polícia Civil, com apoio de policiais militares.