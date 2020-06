Suspeito de homicídio é preso em Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de junho de 2020, 09:31 horas

Volta Redonda – Policiais militares prenderam na tarde de domingo (21) em Volta Redonda um homem suspeito de envolvimento na morte de Renan Ferreira Júnior, de 29 anos, filho de um empresário da cidade, cujo corpo foi encontrado há uma semana no Rio Paraíba do Sul depois de passar sete dias desaparecido. A prisão foi ocorreu depois que os agentes abordaram o suspeito na Rua Jiulio Caruso, no Belmonte, após receberem informações de que o gerente do tráfico no bairro estava circulando num Vectra preto.

Quando foi localizado, o suspeito não portava documentos e deu um nome falso, dizendo se chamar “Diego Souza”. O nome verdadeiro dele só foi descoberto depois que ele se prontificou a ir até sua casa pegar a carteira de identidade. Quando chegou à residência, um parente o chamou pelo verdadeiro nome e ele, então, admitiu que havia mentido. Com o real nome do suspeito, os agentes verificaram a existência do mandado de prisão e o conduziram à 93ª DP (Volta Redonda), onde a ordem judicial foi confirmada e cumprida. Ele ainda foi indiciado por ter fornecido falsa identidade aos agentes.