Suspeito de homicídio em Mangaratiba é preso

Mangaratiba – Em menos de 24 horas, policiais civis da 165ª DP (Mangaratiba) prenderam um homem, de 22 anos, suspeito de homicídio triplamente qualificado. Ele foi localizado no bairro Madureira, Zona Norte do Rio. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão nesta segunda-feira, dia 11. Segundo os agentes, o crime foi no dia 10 deste mês. A vitima foi morta a facadas. O fato ocorreu no distrito de Muriqui e chocou a população pela brutalidade.

Após trabalho do Setor de Inteligência, os agentes realizaram diligências, analisaram imagens de câmeras de segurança, localizaram e prenderam o criminoso.

De acordo com as investigações, o suspeito possui histórico criminal de violência, sendo acusado, inclusive, de agredir uma pessoa em razão da orientação sexual dela.