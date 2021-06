Suspeito de homicídio em Três Rios é transferido para presídio

Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 18:11 horas

Três Rios – Um suspeito de homicídio foi transferido nesta sexta-feira, dia 18, da cela provisória da 108º DP (Três Rios) para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi preso por policiais civis daquela unidade e por agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) há dois dias.

De acordo com os agentes, o suspeito e um comparsa, usando uma motocicleta, mataram um homem a tiros no Centro de Três Rios, em abril deste ano.

As imagens dos suspeitos foram captadas por câmeras de segurança instaladas na região. A vítima era o principal líder de uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas da região e era alvo de investigações da 108ª DP.

O suspeito foi preso em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça no bairro Benfica, Zona Norte da capital do Rio. Segundo os agentes, ele integra um grupo conhecido como “Tropa do Leão”, que está associada a uma facção criminosa que atua em todo o Estado do Rio.

O autor estava sendo monitorado desde a época do crime. Após o assassinato, ele fugiu para a comunidade do Mandela, na cidade do Rio de Janeiro. Os policiais levantaram informações e localizaram o bandido. Ele foi conduzido à delegacia, interrogado, confessou a participação no crime e detalhes do homicídio.

As investigações continuam para identificar o segundo suspeito e eventuais envolvidos.