Suspeito de homicídio no Volta Grande 3 é preso em VR

Volta Redonda – Sob coordenação do delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Vinícius Coutinho, policiais civis prenderam, no final da tarde de domingo (29), um homem de 29 anos, suspeito de homicídio. Ele teria vindo de Rio das Ostras, em um carro de aplicativo, para cometer outro crime na cidade

De posse dessas informações, agentes da 93ª DP abordaram o carro na entrada do município e identificaram o passageiro como o suspeito que procuravam. O homem seria integrante da fação Terceiro Comando Puro (TCP) e teria cometido um assassinato no dia 19 de setembro deste ano, na praça de esportes José Roberto Pinho, no Volta Grande 3.

Na delegacia, o homem confirmou a autoria dos fatos e recebeu voz de prisão. Recolhido ao sistema penitenciário, ele agora está à disposição da Justiça.