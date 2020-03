Suspeito de homicídios é preso por porte ilegal de arma em Pinheiral

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 10:00 horas

Pinheiral – Policiais Militares prenderam na noite desta quinta-feira, dia 27, um homem suspeito de ter praticado homicídios em Pinheiral. O homem foi detido ao tentar se desfazer de uma pistola, quando era perseguido pelos policiais.

A prisão ocorreu na Travessa Adriano de Souza Lima, no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral. A PM recebeu informações sobre a presença do suspeito no local e foi averiguar o fato. Quando seguiam para o ponto indicado na denúncia, os policiais viram uma moto com dois homens indo em direção contrária. A moto tentou fazer uma manobra brusca e foi iniciada uma perseguição.

Os PMs viram quando o garupa jogou uma arma no canto da rua e conseguiram abordar a moto mais à frente. O homem e a arma foram levados para a delegacia, onde o suspeito ficou detido. O piloto da moto vai responder por desobediência em liberdade.