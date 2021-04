Suspeito de invadir imóvel e roubar celular é preso em Rio Claro

Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 10:35 horas

Rio Claro – Um homem, de 35 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite desse domingo (4), em Rio Claro, suspeito de invadir uma casa localizada na Rua Getúlio Aristides Carvalho, no Morro do Cemitério Novo e roubar o celular de uma mulher, de 38 anos. Ele também é suspeito de agredi a vítima com um soco. O caso foi registrado na 168º DP.